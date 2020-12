Silvester in Corona-Zeiten: Was in Berlin möglich ist

Party, Feuerwerk und ausgelassene Freude: Die Silvesterfeier in Berlin steht für rauschende Festivitäten. In diesem Jahr verlangt die Coronakrise jedoch nach besonnenen und vorsichtigen Silvesterfeierlichkeiten auf Abstand.

Zum Jahreswechsel herrscht in Berlin eine besondere Stimmung: Am Silvestertag vibriert die lebendige Stadt geradezu vor Vorfreude auf die Feierlichkeiten am Abend. Im Corona-Jahr 2020 wird es jedoch keine wilden Partys oder große Familientreffen geben. Sofern die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten und durchgesetzt werden, müssen Berliner und Besucher jedoch nicht ganz auf Silvesterstimmung verzichten.

Bitte beachten Sie: In ganz Berlin sind Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Wer Erkältungssymptome zeigt, akut erkrankt ist oder zu den besonderen Risikogruppen gehört, sollte Kontakte grundsätzlich meiden.



Die Daten werden regelmäßig überprüft. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens kann es jedoch zu kurzfristigen Änderungen kommen. So können Berliner Silvester in Corona-Zeiten feiern und genießen (Stand: 01. Dezember 2020):

Familienfeiern

Gregory Lee - stock.adobe.com





Es dürfen sich maximal fünf Personen treffen.

Die Anzahl der Haushalte ist nicht begrenzt.

Kinder bis zu 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Weiterhin gilt die Empfehlung, auch bei gemeinsamen Feierlichkeiten möglichst Abstand zu Personen aus der Risikogruppe zu halten und regelmäßig zu lüften.



Besucher dürfen im Hotel übernachten

Auch wenn touristische Übernachtungen in Berlin voraussichtlich auch während der Feiertage verboten bleiben, dürfen Verwandte von Berlinern während ihrer Familienbesuche in Hotels und Pensionen unterkommen. Für Familien ist es das Wichtigste, den Jahreswechsel gemeinsam mit den Liebsten zu feiern. In diesem Jahr ist dies nur in eingeschränkter Form möglich. Um Infektionsherde zu vermeiden, dürfen sich über die Feiertage nicht unbegrenzt viele Menschen zugleich treffen. Es gelten folgende Richtlinien für Familientreffen:Weiterhin gilt die Empfehlung, auch bei gemeinsamen Feierlichkeiten möglichst Abstand zu Personen aus der Risikogruppe zu halten und regelmäßig zu lüften.Auch wenn touristische Übernachtungen in Berlin voraussichtlich auch während der Feiertage verboten bleiben, dürfen Verwandte von Berlinern während ihrer Familienbesuche in Hotels und Pensionen unterkommen. Offizielle Informationen zum Coronavirus

Privates Feuerwerk

dpa

Es gilt für Silvesterfeuerwerk in Berlin kein allgemeines Verbot. Familien können also im Garten oder vor der Haustür Raketen in den Himmel steigen lassen oder Knaller zünden. Dies ist für Feuerwerk der Klasse 1 nur ab 31. Dezember 18 Uhr bis 01. Januar 07 Uhr erlaubt.



Auf belebten Straßen und Plätzen wird - wie bereits im Jahr 2019 - voraussichtlich ein Böllerverbot greifen. Die genauen Standorte werden in Kürze veröffentlicht. Silvesterböller: Bei Kauf auf Prüfzeichen achten

Öffentliches Feuerwerk

dpa

Es ist der Höhepunkt der Silvesterparty am Brandenburger Tor: das große Silvesterfeuerwerk über der Quadriga. Noch ist nicht gesichert, ob das Feuerwerk auch in dem Corona-Jahr 2020 stattfindet und live gestreamt wird. Informationen hierzu folgen in Kürze.



Ein weiteres Feuerwerk-Highlight zum Jahreswechsel kann am Breitscheidplatz bewundert werden. Am Europa Center werden jedes Jahr gleich vier Feuerwerke gezündet. Auch hier steht noch nicht fest, ob die Tradition in diesem Jahr fortgeführt wird.

Party im Livestream

dpa





Wichtiger Hinweis: Dies stellt keinesfalls einen Aufruf zur Veranstaltung von Privatpartys dar. Vielmehr soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich als Ersatz für physische Veranstaltungen im digitalen Raum zu begegnen.



Tomorrowland: Digitale Party mit hochwertigen Line-Up

Die



Silvesterparty am Brandenburger Tor live

Die Wilde Silvesterpartys können in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Clubs der Hauptstadt bleiben geschlossen. Wer dennoch nicht auf Partystimmung verzichten möchte, kann diese mittels Livestream in die eigenen vier Wände holen.Wichtiger Hinweis: Dies stellt keinesfalls einen Aufruf zur Veranstaltung von Privatpartys dar. Vielmehr soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich als Ersatz für physische Veranstaltungen im digitalen Raum zu begegnen.Die digitale Silvesterparty Tomorrowland will mehr sein, als nur eine Livestream-Übertragung von DJ-Sets. Vielmehr erhalten Teilnehmer einen Zugang zu einer eigenen digitalen Welt, in welcher sie sich nahezu frei bewegen können.Die Silvesterparty am Brandenburger bedarf keiner Vorstellung mehr: Jedes Jahr strömen hunderttausende Gäste zum Wahrzeichen Berlins, um gemeinsam in das neue Jahr zu feiern. In diesem Jahr wird das Bühnenprogramm nicht vor Publikum stattfinden, sondern live im ZDF gestreamt.

Dinner for One

dpa





Dinner for One: Sendetermine an Silvester 2020



15:45 Uhr NDR

15:50 Uhr im Ersten

17:10 Uhr im NDR

17:35 Uhr im WDR

18:45 Uhr im BR Fernsehen

19:00 Uhr im MDR

19:25 Uhr im SWR Fernsehen

19:40 Uhr im NDR

23:35 Uhr im NDR Wer noch nicht genug hat, kann am 01. Januar gleich weiter schauen:



00:05 Uhr im BR Fernsehen

05:10 Uhr im Ersten Wenigsten in einem Punkt wird es auch 2020 heißen: «Same procedure as every year». Das beliebte Stück Dinner for One wird auch in diesem Jahr wieder ausgiebig im Fernsehen gezeigt.Wer noch nicht genug hat, kann am 01. Januar gleich weiter schauen:

