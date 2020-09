Weihnachtszeit in Berlin trotz Corona genießen

Einer der Top 3-Weihnachtsmärkte Berlins - der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt - findet trotz Corona statt. Er lockt mit einem bezaubernden Ambiente, außergewöhnlichen Ständen und traditioneller Handwerkskunst.Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche verbreitet auch im Corona-Jahr mitten in der pulsierenden City-West gemütliche Weihnachtsstimmung.Aufgrund seiner romantischen Kulisse und prächtiger Illuminationen ist der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg nicht ohne Grund bei Berliner und Besuchern zugleich beliebt.Der kleine feine Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei lockt mit seiner besinnlichen Atmosphäre, einem warmen behaglichen Ambiente und einem täglichen kulturellen Programm.