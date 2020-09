Weihnachten in Corona-Zeiten: Was in Berlin möglich ist

Trotz Corona-Einschränkungen zeigt sich die Hauptstadt zum Jahresende von ihrer märchenhaften Seite.

Bitte beachten Sie: Auch an Orten, die trotz Corona geöffnet sind, müssen sich Besucher an Hygienevorschriften halten und den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. In einigen Fällen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. Wer Erkältungssymptome zeigt, akut erkrankt ist oder zu den besonderen Risikogruppen gehört, sollte auf den Besuch von Veranstaltungen gänzlich verzichten.



An diesen ausgewählten Berliner Orten können Berliner und Besucher die Weihnachtszeit in der Hauptstadt trotz Corona genießen (Redaktionelle Auswahl. Stand: 24. September 2020):