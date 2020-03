Coronavirus: Geöffnete Veranstaltungsorte und Museen

Nicht alle Berliner Kulturstätten schließen während der Phase der Corona-Ausbreitung. Kleinere Theater und Veranstaltungsorte halten ihren Betrieb aufrecht. Auch die staatlichen Museen sind weiterhin geöffnet.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat Veranstaltungen ab 1000 Personen bis zum Ende der Osterferien untersagt. Grund sei die Ausbreitung des Coronavirus, teilte Senatorin Dilek Kalayci (SPD) am 11. März 2020 mit. Ziel ist es, die dynamische Verbreitung des Coronavirus zu hemmen.

Für Veranstaltungen in kleineren Häusern und Sälen bis zu 500 Teilnehmenden gilt zunächst weiterhin, dass die Risikobewertung durch die Einrichtungen gemäß den Vorgaben des RKI vorgenommen und auf dieser Basis eigenverantwortlich entschieden wird, ob Veranstaltungen durchgeführt werden können.Bitte beachten Sie:

Alle Vorstellungen der Deutschen Oper Berlin auf der großen Bühne im Zeitraum 11. März bis 19. April 2020 mussten abgesagt werden. Die Vorstellungen im Foyer und in der Tischlerei finden bis auf Weiteres statt. mehr

In der Vaganten Bühne mit seinen rund 99 Sitzplätzen werden alle angesetzten Veranstaltungen bis auf Weiteres wie geplant stattfinden. mehr

C/O Berlin präsentiert künstlerische Positionen, die Fotografie, Architektur und Design miteinander verbinden. mehr

© DDR Museum

Trabi, FDJ, Plattenbau und Co.: Im DDR Museum erhalten Besucher Einblicke in alle Facetten des Lebens in der DDR. mehr