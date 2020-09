«Wir sind noch da!»: Berlin feiert Clubkultur in Coronakrise

Unter dem Motto «Wir sind noch da!» wollen die Betreiber am 3. Oktober nach Angaben der Clubcommission vom Donnerstag (17. September 2020) «ein Signal in existenzbedrohenden Zeiten für ihre Bedeutung und Vielfalt» senden. An dem Tag der Clubkultur sollen vierzig Clubs und Kollektive jeweils 10 000 Euro «für ihr jahr- bis jahrzehntelanges Engagement in der Berliner Clubkultur» erhalten.