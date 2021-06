«Ö Ö»: Ausstellung zeigt Joseph Beuys «Von der Sprache aus

In allen Varianten schallt «Ö Ö, Ö Ö» durch Berlins Museum Hamburger Bahnhof, ein paar Meter weiter sind die nicht weniger bekannten Aufnahmen mit endlos scheinendem «Ja Ja Ja Nee Nee Nee» zu hören.

«Ausstellung auch für Beuys-Einsteiger»

«Beuys begreift Sprache plastisch. Als etwas, das sich in den Raum formt», sagte Kuratorin Nina Schallenberg am Donnerstag in Berlin. Entsprechend steht Beuys' Vortrag zu «Reden über das eigene Land: Deutschland» von 1985 am Beginn der Ausstellung. Darin erläutert er, wie sich sein Kunstbegriff von der Sprache entwickelt. Die Ausstellung verdeutlich den Prozess von Tondokumenten zu Skulpturen, Installationen, Filmen oder Plakaten anhand von etwa 165 Arbeiten. So erschließt sich in der «Ausstellung auch für Beuys-Einsteiger» das scheinbar komplizierte Werk auch Sicht Schallenbergs «sehr plastisch, sehr verständlich, nicht so verkopft».