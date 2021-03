Museum des 20. Jahrhunderts bisher im Kostenrahmen

Das wegen hoher Baukosten umstrittene Berliner Museum des 20. Jahrhunderts liegt nach neuen Berechnungen noch im jüngsten Kostenrahmen.

Aktuelle Berechnungen belaufen sich auf 353 Millionen Euro, wie es am 29. März 2021 von Seiten der ausführenden Bundesbau Baden-Württemberg hieß. Von Seiten des Bundes waren zuletzt 364 Millionen Euro bewilligt worden, zusammen mit Indexsteigerung und Risikokosten bis zu 450 Millionen Euro.

Die Fertigstellung des Baus ist weiterhin für 2026 geplant. Der Entwurf stammt von den Schweizer Architekten Herzog & de Meuron, die auch die Elbphilharmonie in Hamburg, das Olympiastadion in Peking und die Allianz Arena in München gebaut haben. Die Nationalgalerie Berlin steht damit vor einer Neuordnung mit sieben Standorten.