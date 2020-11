Neue Nationalgalerie wird erst Mitte August 2021 eröffnet

Die Neue Nationalgalerie am Kulturforum präsentiert als Teil der verschiedenen Häuser der Nationalgalerie bisher Werke des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre. In direkter Nachbarschaft beginnen in diesen Tagen die Bauarbeiten für das umstrittene Museum für Kunst des 20. Jahrhunderts als ergänzender Teil der Nationalgalerie. Der 450 Millionen Euro teure Bau soll 2026 fertig sein.