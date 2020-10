Sexauer eröffnet Showroom in Charlottenburg

Als Ergänzung zur Ausstellungshalle in Weißensee öffnete die Sexauer Galerie in der Grolmanstraße einen Showroom. Hier werden in regelmäßigen Abständen Sonderausstellungen gezeigt. Im Sexauer Showroom werden zudem Arbeiten des Künstlers, der gerade eine Einzelausstellung in der Stammgalerie hat, künstlerische Positionen anderer Künstler*innen gegenübergestellt.