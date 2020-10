Auch Museum in NRW wurde mit Flüssigkeit attackiert

In Berlin hatten Unbekannte am 3. Oktober im Neuen Museum , dem Pergamonmuseum und der Alten Nationalgalerie mehr als 60 Objekte mit Flüssigkeit beschädigt. Die Hintergründe sind unklar. Die Fahnder suchen nach Zeugen und prüfen nach Polizeiangaben, ob es Verbindungen zu anderen Fällen gibt. Ermittler Carsten Pfohl vom Landeskriminalamt hatte beim Pressetermin am 21. Oktober 2020 auf ähnliche Taten in Deutschland und weltweit verwiesen.