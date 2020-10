Helmut Newton One Hundred: Stiftung zeigt Open Air-Ausstellung

Anlässlich des 100. Geburtstags Helmut Newtons zeigt die Helmut Newton Stiftung Anfang November eine Outdoor-Ausstellung zu Ehren des Fotografen.

Auf der 85 Meter langen Fassade des Kraftwerks in Kreuzberg in der Köpenicker Straße 70 werden rund 30 Motive und einige Zitate des Fotokünstlers gezeigt. Zudem werden Newton-Motive in der ganzen Stadt auf City-Light-Plakaten zu sehen sein. Die Open Air-Ausstellung beginnt am Geburtstag von Helmut Newton am 31. Oktober 2020 und kann bis zum 08. November besichtigt werden.