Sven Marquardt zeigt Ausstellung im Friedrichstadt-Palast

Marquardt (Jahrgang 1962) ließ sich nach einem Besuch der « Vivid Grand Show » von den Tänzern und einem Video inspirieren: «Zu Hause angekommen, schaute ich gefühlt 100 Mal die wunderbare Annie Lennox, in ihrem Musikvideo "Why", die sich darin backstage melancholisch auf ihren großen Auftritt vorbereitet und mit jedem Pinselstrich zu einer Diva erstrahlt.» So sei die Idee zu «Stageless» (hier so viel wie «bühnenlos») geboren worden.