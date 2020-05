Ausstellung zu Projekten von Christo und Jeanne-Claude

Eines der ältesten in der Ausstellung « Christo und Jeanne-Claude » beleuchteten Projekte von Christo und der 2009 gestorbenen Jeanne-Claude hat dabei einen sehr aktuellen Bezug. 1961 schlugen die beiden Künstler erstmals vor, ein öffentliches Gebäude zu verhüllen. Ein Jahr später fertigte Christo mehrere Fotomontagen des Arc de Triomphe in Paris an. Dieses Jahr im Herbst sollte es endlich soweit sein, doch Corona vereitelte das Projekt. Nun soll der Triumphbogen im September 2021 verhüllt werden.