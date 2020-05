25 Jahre Centrum Judaicum: Mehr als vier Millionen Besucher

Seit Öffnung der Neuen Synagoge Berlin - Centrum Judaicum vor 25 Jahren sind mehr als vier Millionen Besucher in das Museum gekommen.

Die einst größte Synagoge Deutschlands in der Oranienstraße in Mitte habe sich mit bisher 78 Wechselausstellungen und Installationen zu einem zentralen Ort für das jüdische Leben in der Hauptstadt entwickelt, teilte das Centrum Judaicum am Dienstag (05. Mai 2020) mit. Das Historische Archiv sei auf 500 laufende Meter angewachsen und habe bisher mehr als 24 000 Auskünfte erteilt.