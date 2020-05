Jüdisches Museum Berlin: Chefin hält an Unabhängigkeit fest

Die neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin, Hetty Berg, will nach den Diskussionen um das Haus die Unabhängigkeit des Museums sichern.

«Anders als beispielsweise in Ländern wie Polen und Ungarn, in denen Regierungen auf die künstlerischen und wissenschaftlichen Institutionen einen starken Einfluss ausüben, ist das Museum in Deutschland unabhängig», sagte Berg der Deutschen Presse-Agentur. In dieser Hinsicht sei die Bundesrepublik ein Vorbild innerhalb Europas.