Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen öffnet wieder

Nach siebenwöchiger Corona-Zwangspause werden in der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ab Montag (4. Mai 2020) wieder Besucher erwartet.

Die Dauerausstellung in der früheren zentralen Untersuchungshaft-Anstalt der DDR-Staatssicherheit könne von 9.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden, teilte die Einrichtung am Mittwoch mit. Referenten und Zeitzeugen hielten sich für Gespräche und Auskünfte bereit. Direktor Helge Heidemeyer sprach von einem ersten vorsichtigen Schritt zur Wiederbelebung des Kulturlebens in der Hauptstadt. Der Gedenkort war wie alle Kultureinrichtungen wegen Corona seit Mitte März geschlossen.