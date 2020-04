Eine Wanderausstellung soll das Schicksal von als «Asoziale» und «Berufsverbrecher» in der Nazi-Zeit verfolgten Menschen thematisieren.

Das Projekt wird von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg umgesetzt. «Es gehört zu unserer Verpflichtung, die Erinnerung an alle Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten», sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in einer Mitteilung am Freitag.