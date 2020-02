Berlin komplettiert Ausstellungsreigen zu Raffael-Jahr

Der Berliner Ausstellungsreigen im Rahmen des Raffael-Jahres zum 500. Todestag des Renaissance-Malers ist komplett.

Am Kulturforum wurde am 27. Februar 2020 mit der Schau «Raffael in Berlin. Meisterwerke aus dem Kupferstichkabinett» der dritte Teil in den Staatlichen Museen präsentiert.