Die Kuratorin und Museumsmanagerin Hetty Berg wird neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. Der Stiftungsrat berief die 58-Jährige am Dienstag einstimmig, wie das Museum mitteilte. Sie werde die Leitung am 1. April 2020 übernehmen.

Die in Den Haag geborene Berg studierte Theaterwissenschaften in Amsterdam und Management in Utrecht. Von 1989 an war die Niederländerin Kuratorin und Kulturhistorikerin am Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam.