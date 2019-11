Künstlerin Hito Steyerl zerlegt Strukturen des Kapitalismus

Die deutsch-japanische Künstlerin Hito Steyerl widmet sich mit einer neuen Ausstellung in Berlin den Strukturen des Kapitalismus.

Arbeiten «Mission Accomplished: Belanciege» und «This is the Future»

Die politischen und kulturellen Veränderungen in Europa 30 Jahre nach dem Mauerfall veranschaulicht sie in der einstündigen Arbeit «Mission Accomplished: Belanciege» am Beispiel der Luxusmarke Balenciaga. In einem zweiten Teil der Ausstellung hat Steyerl ihre Installation «This is the Future» der gerade zu Ende gehenden Biennale in Venedig für Berlin aktualisiert. Die über eine begehbare Gerüstkonstruktion erreichbaren Videoarbeiten erzählen die Geschichte einer Frau auf der Suche nach einem in der Zukunft versteckten Garten.