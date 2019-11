Ausstellung: Brücke-Künstler und ihre Rahmen

Im Berliner Brücke-Museum widmet sich mit «Unzertrennlich. Rahmen und Bilder der Brücke-Künstler» erstmals eine Ausstellung bis zum 15. März 2020 dieser besonderen Bedeutung für die Künstlergemeinschaft. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See, wo «Unzertrennlich» anschließend vom 28. März bis 5. Juli gezeigt wird.