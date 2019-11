Sie befinden sich hier: Startseite Ausstellungen Nachrichten

Haushaltsausschuss sichert Kosten für Museum der Moderne

Die umstrittene Finanzierung des Museum der Moderne in Berlin ist vom Haushaltsausschuss des Bundestages bestätigt worden. Während der Bereinigungssitzung des Ausschusses stimmte am 14. November 2019 nach dpa-Informationen eine Mehrheit der Abgeordneten für die Baukosten in Höhe von 364,2 Millionen Euro.

Die Gesamtsumme für das Projekt liegt allerdings bei rund 450 Millionen Euro. Doch stand die vom Finanzministerium bereits in Aussicht gestellte Finanzierung für eine mögliche Steigerung der Baukosten in Höhe von 52 Millionen Euro sowie knapp 34 Millionen Euro Risikokosten nicht zur Abstimmung.

Museum der Moderne sollte eigentlich 2021 eröffnen Das von den Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron entworfene Museum war zunächst mit 200 Millionen kalkuliert worden. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2026 vorgesehen. Der erste Spatenstich ist noch in diesem Jahr geplant. Ursprünglich sollte das Museum 2021 öffnen. Zu Prestige-Objekten von Herzog & de Meuron zählen etwa die Elbphilharmonie in Hamburg, das Olympiastadion in Peking oder die Allianz Arena in München.

Neuer Eröffnungstermin: 2026 Das Museum der Moderne soll eine der wichtigsten Sammlungen mit Kunst des 20. Jahrhunderts mit Künstler wie Beckmann, Kirchner, Höch, Paik, Tübke, Mattheuer, Genzken, Piene, Tillmanns aufnehmen. Dafür hat das Museum 9000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Jeweils etwa 1000 Quadratmeter sollen die umfassenden Privatsammlungen Erich Marx sowie Ulla und Heiner Pietzsch füllen, die dem Museum überlassen werden.

Grütters: «Diese Summe ist für mich eine echte Schmerzgrenze.» Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sieht mit der Entscheidung «den Anspruch Deutschlands als einer großen Kulturnation untermauert, mit ihren Weltklasse-Sammlungen angemessen umzugehen». Das Museum werde mit Kunst und Architektur in die Welt hinausstrahlen. Zu der umstrittenen Höhe der Kosten sagte Grütters: «Diese Summe ist für mich eine echte Schmerzgrenze.» Deshalb seien Bauherren, Planer und Architekten verpflichtet, dem Bundestag alle sechs Monate über die Kostenentwicklung zu berichten.

Parzinger: «Guter Tag für die Kunststadt Berlin» Hermann Parzinger, Präsident der zuständigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sprach von einem «guter Tag für die Kunststadt Berlin». Mit dem Museum entstehe «ein faszinierender Museumsbau zur Kunst- und Zeitgeschichte eines prägenden Jahrhunderts, das gesellschaftliche Debatten in der Gegenwart auslösen wird.» Auch Parzinger räumte ein: «Wir wissen, dass die Kosten für das Projekt hoch sind.» Deswegen solle der Finanzrahmen über «ein enges Monitoring» eingehalten werden.

