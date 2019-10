Sound des Pergamonaltars: Installation im Hamburger Bahnhof

«Cevdet Erek. Bergama Stereo» ist in Berlin bis zum 8. März in der großen Halle des Hamburger Bahnhofs - Museum der Gegenwart zu sehen und zu hören. Bergama ist der türkische Name für das antike Pergamon. Der berühmte Gigantenfries, dessen Fragmente wegen umfassender Arbeiten im Pergamonmuseum aktuell hinter Schutzkonstruktionen versteckt sind, gelangte Ende des 19. Jahrhunderts vom ursprünglichen Standort in der heutigen Westtürkei nach Berlin.