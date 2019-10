Ausstellung zeigt «Kampf um Sichtbarkeit»

Mit einer Sonderausstellung widmet sich die Alte Nationalgalerie in Berlin dem schwierigen Weg von Frauen zu künstlerischer Anerkennung.

«Kampf um Sichtbarkeit - Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919» zeigt vom 11. Oktober 2019 an bis zum 8. März 60 malerische und bildhauerische Werke von 43 Künstlerinnen aus 140 Schaffensjahren, die alle vor 1919 entstanden sind. Sämtliche Arbeiten gehören zum Bestand der Alten Nationalgalerie.

Blick in die Sonderausstellung «Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919» in der Alten Nationalgalerie in Berlin.