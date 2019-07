Käthe-Kollwitz-Museum erhält Plastik von Wilhelm Loth

Das Käthe-Kollwitz-Museum kann sich über die Schenkung einer Bronzeplastik des Künstlers und Kollwitz-Verehrers Wilhelm Loth (1920-1993) freuen.

Die in Düsseldorf lebende Großnichte des Bildhauers, Rebecca Heil, übergab das Unikat am 29. Juli 2019 in Berlin als Schenkung an Museumsdirektorin Josephine Gabler. Loths Arbeit «Reliefplastik 20/84, Erinnerung an die Frauen der Kollwitz» aus dem Jahr 1984 soll nach Angaben Gablers einen festen Platz auch am künftigen Standort des Museums am Spandauer Damm erhalten.