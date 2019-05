Berlin-Ausstellung im Humboldt Forum doch nicht kostenfrei

Das neue Humboldt Forum im Herzen Berlins kostenfrei, während alle Museen drumherum Eintritt verlangen? Nun schert ein beteiligter Player aus.

Die Dauerausstellungen im Berliner Humboldt Forum werden nun doch nicht komplett kostenlos zugänglich sein. Berlin will für seinen Teil des geteilten Ausstellungskomplexes nicht auf den Ticketverkauf verzichten. «Es wird die Erhebung von Eintritt für die Berlin-Ausstellung im Humboldt Forum geben müssen», hieß es am 24. Mai 2019 von Seiten der Kulturverwaltung.

«Die Finanzierung eines komplett freien Eintritts im Humboldt Forum ließe sich nur auf Kosten zentraler kulturpolitischer Vorhaben des Landes Berlin stemmen, etwa bei den Kinder- und Jugendtheatern , den Aktivitäten der freien Szene oder der Bezirkskultur», sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). «In der Abwägung unterschiedlicher Ziele und Prioritäten werden wir nicht dort sparen, um das Versprechen des Bundes von 2016 zu erfüllen.» Aus Sicht Berlins ist der Bund von in Aussicht gestellter Kompensierung der Kosten durch freien Eintritt wieder abgerückt.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will den kostenlosen Zugang zum Humboldt Forum für drei Jahre als Pilotprojekt testen lassen. Das Vorhaben wird auch bei umliegenden Einrichtungen kritisch gesehen, etwa auf der direkt benachbarten Museumsinsel . Dort müssen Besucher weiter Eintritt bezahlen.

Grütters zeigt Verständnis für die «Finanznöte Berlins»

In der Kultur könne man sich nicht immer alles leisten, was man sich wünsche. Sie bedauere es aber, dass das Land sich nicht habe durchringen können, Besuchern aus Berlin, Deutschland und aller Welt die Berlin-Etage im Humboldt Forum für die ersten drei Jahre ohne Eintritt anzubieten. «Immerhin hat der Bund das Land Berlin beim Humboldt Forum in erheblichem Umfang entlastet», sagte Grütters. Aus ihrer Sicht wäre es wünschenswert gewesen, bei diesem neuartigen Projekt im gesamten Haus auf Eintritt zu verzichten.