«Liegender Löwe» bewacht James-Simon-Galerie

Im geteilten Berlin gelangte die Skulptur als Schenkung des Ost-Magistrats in die Nationalgalerie (Ost) und nach der Wende in die heutige Alte Nationalgalerie . 2015 wurde das Werk nach Angaben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz an die Erben zurückgegeben - und ein Jahr später für die Alte Nationalgalerie rechtmäßig erworben. Nach einer umfangreichen Restaurierung soll der «Liegende Löwe» nun dauerhaft in der James-Simon-Galerie bleiben.