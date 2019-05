Berlinische Galerie bleibt weiter geschlossen

Mit «Lotte Laserstein» ist eine der spannendsten Ausstellungen in Berlin Besuchern derzeit verborgen. Wegen eventueller Statikprobleme am Dach ist die Berlinische Galerie geschlossen. Die Wiedereröffnung lässt auf sich warten.

Das Museum Berlinische Galerie muss vorerst weiter geschlossen bleiben. Es könne in dieser Woche noch nicht wieder für Besucher öffnen, hieß es am Dienstag bei der zuständigen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM). Die Analyse und Bewertung der komplexen Dachkonstruktion dauerten an. Wegen eventueller Statikprobleme am Dach war die Berlinische Galerie Ende April für Publikum vorläufig geschlossen worden. Ursprünglich sollten von diesem Mittwoch (15. Mai 2019) an die Ausstellungen wieder zugänglich sein.