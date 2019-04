Hamburger Bahnhof: Fotograf Andreas Mühe porträtiert Familie

Die Mitglieder und Zweige seiner Familie hat Andreas Mühe in einem aufwendigen Projekt fotografisch porträtiert. Die toten Familienangehörigen - wie der 2007 gestorbene Vater Ulrich - ließ Mühe dafür als lebensechte Figuren modellieren. Prozess und Ergebnis sind bis zum 11. August in der Ausstellung «Andreas Mühe - Mischpoche» im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen.