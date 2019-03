Picasso lockt Besucher ins Museum Barberini

«Es läuft sehr gut an. Die Räume sind gut gefüllt», sagte am Samstag eine Sprecherin des Museums Barberini . Das Interesse an der Schau sei groß. Am Morgen seien bereits 750 Tickets online verkauft worden. Die täglich drei Führungen am Wochenende seien nahezu ausgebucht. Keinen freien Platz mehr gebe es für die speziellen Kinderkunstaktionen an den ersten beiden Tagen.