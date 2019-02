Akademie der Künste zeigt Installationen von Hito Steyerl

Als Teil des Käthe-Kollwitz-Preises 2019 präsentiert die Berliner Akademie der Künste Arbeiten der Preisträgerin Hito Steyerl.

Zu sehen ist etwa die aus 2012 stammende Installation «Abstract», in der sie das filmische Mittel von Schuss und Gegenschuss verwendet, um neben der optischen eine geografisch-politische Verbindung herzustellen. So verknüpft sie ihr Bild als Betrachterin am Brandenburger Tor mit eigenen Aufnahmen von Überresten eines Militärschlags in einer kargen Gebirgslandschaft im Osten der Türkei.

Werke von Steyerl in Venedig und New York

Die aus München stammende Steyerl ist Professorin für Experimentalfilm und Video an der Universität der Künste in Berlin. Ihre Werke waren unter anderem auf der documenta in Kassel, der Biennale in Venedig und im Museum of Modern Art in New York zu sehen.