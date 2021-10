Dorothee Bär: Empathie wichtiger als künstliche Intelligenz

Menschliche Empathie bleibt für Dorothee Bär wichtiger als künstliche Intelligenz.

Bei Charity-Veranstaltungen etwa «merkt man, dass wir menschliche Wesen sind, dass wir Empathie haben, dass wir Liebe in uns tragen», sagte die CSU-Politikerin am Donnerstagabend (14. Oktober 2021) in Berlin während des «Tribute to Bambi - Hilfe für Kinder in Not» der gleichnamigen Stiftung, einer Initiative von Hubert Burda Media. «Deswegen habe ich keine Sorge, dass künstliche Intelligenz wichtiger werden wird, weil keine Maschine leisten kann, was wir Menschen leisten können», sagte Bär.