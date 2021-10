Trennungskind ist da: Freude bei Eltern Ochsenknecht und Koc

Das gemeinsame Kind des frisch getrennten Paares Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) ist da.

Koc, 2018 Kandidatin in der RTL-Flirtshow «Der Bachelor» und als Influencerin bekannt, postete zum gleichen Motiv auf ihrem Account: «Snow Elanie. Eine niemals endende Liebe und mein ganzer Stolz.» Die Eltern verwenden jeweils ein Foto, das eine Baby-Hand mit einem Namensband zeigt. Ochsenknecht postete die Aufnahme in Schwarz-Weiß, Koc in Farbe.