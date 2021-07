Wie die Polizei am 13. Juli 2021 mitteilte, hatte der 39 Jahre alte Mann die Frau, die über ihm wohnt, auf einen Wasserschaden in seiner Wohnung in Friedrichshain ansprechen wollen. Der Wasserschaden soll seinen Ursprung in ihrer Wohnung gehabt haben. Daraufhin soll die Frau dem Mann gegen die Beine getreten und in den Arm gebissen haben. Die 47-Jährige sei in ihre Wohnung gegangen und habe der Polizei nicht geöffnet, sodass die Feuerwehr das Schloss der Tür auffräste.