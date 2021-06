Edin Hasanovic mit tierischen Tipps gegen die Hitze

Schauspieler Edin Hasanovic («Schuld sind immer die Anderen») will sich an heißen Tagen künftig ein Vorbild an seinem Vierbeiner nehmen.

© dpa

«Also mein Hund legt sich gerne auf die Fliesen», sagte der 29-Jährige bei der Vorführung des Films «Je Suis Karl» bei der Berlinale am Samstagabend. «Das habe ich ihm heute gleichgetan.» Noch bis zum Montag hält in Deutschland die erste Hitzewelle des Sommers an. Von Dienstag an dürften die Höchstwerte dann vorerst wieder unter die 30-Grad-Marke fallen.

© Berliner Wasserbetriebe Berlin wächst und der Durst wird größer Wir versorgen die Stadt mit frischem Trinkwasser. Alle und zu jeder Zeit. Doch die heißen, trockenen Sommer machen auch uns zu schaffen. mehr

© dpa Sommer, Sonne, Hitzewelle Wie man an den heißesten Tagen des Jahres cool bleibt. mehr

© dpa Panorama Meldungen aus der Welt der Stars und Sternchen, kuriose Polizeinachrichten und witzige Geschichten aus Berlin und Brandenburg. mehr