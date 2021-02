Schwangerschaftstest: Jimi Blue Ochsenknecht «glücklich»

Musiker und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest auf Instagram geteilt. «Es ist alles noch sehr früh aber wir sind mehr als glücklich», schrieb der 29-Jährige in seinem Post vom Donnerstag (25. Februar 2021).

«Yeliz geht es soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen», schrieb der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht weiter. Ochsenknecht ist in einer Beziehung mit Yeliz Koc, die 27-Jährige war 2018 Kandidatin in der RTL-Flirtshow «Der Bachelor» und ist als Influencerin bekannt. Natascha Ochsenknecht kommentierte das Foto ihres Sohnes: «Erst kein Enkelkind und dann zwei in einem Jahr.» Die 20 Jahre alte Tochter Cheyenne erwartet derzeit ihr erstes Kind. Das Foto auf der Seite ihres Bruders kommentierte sie mit der Ankündigung, die Babys würden beste Freunde.