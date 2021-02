Max Riemelt: War vor Dreh mit Keanu Reeves aufgeregt

Max Riemelt («Sense8», «Freier Fall») hat eine Rolle in «Matrix 4» ergattert - an der Seite von Keanu Reeves. Der Film sei abgedreht, erzählte Riemelt der «Berliner Morgenpost» vom 22. Februar 2021.

«Und ich habe mitgespielt. Aber mehr darf ich nicht sagen. Ich hoffe, der Film kommt Ende des Jahres ins Kino. Das wäre schön.» Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe ist laut dem Interview die größte internationale Produktion, in der der 37-Jährige mitgewirkt hat.

«Mit Keanu Reeves zu drehen, war komisch», sagte Riemelt. «Anfangs war ich schon sehr aufgeregt. Ich bin quasi mit ihm und seinen Filmen aufgewachsen. Von daher war das für mich eine ganz besondere Begegnung.» Als er den ersten «Matrix»-Film gesehen habe, sei er hin und weg gewesen. «Das ist schon komisch, wenn du dann in demselben Kosmos mit ihm in den Requisiten stehst.» Aktuell ist Riemelt im ZDF in der Elisabeth-Herrmann-Verfilmung «Der Schneegänger» zu sehen. «Matrix» wurde im Studio Babelsberg gedreht.