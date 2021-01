Keine Feier zum 75. wegen Corona: Stumph nimmt's mit Humor

Corona macht Wolfgang Stumph («Stubbe - Von Fall zu Fall») einen Strich durch die Rechnung - ausgerechnet zu einem runden Jubiläum.

«Die Geburtstagsfeier fällt aus, dann werde ich dieses Jahr auch nicht älter», nimmt es der Kabarettist und Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur, der an diesem Sonntag (31. Januar 2021) 75 Jahre alt wird, mit Humor. Stumph plant nun im «selbstgewählten Stubenarrest» mit Frau Christine und einer Person aus einem anderen Hausstand: am Vorabend schauen sie mit Tochter und Kollegin Stephanie («Der Alte») das neue «Stubbe»-Special an und feiern rein, am Ehrentag kommen dann Sohn und Enkelin. «Der Sendetermin ist wie ein Geschenk, das ich dankbar an die Autoren, Regisseure, Schauspieler und an alle Mitstreiter der Reihe weitergebe.»