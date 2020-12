Ku'damm-Salon von Udo Walz hat Insolvenz angemeldet

Nach dem Tod des Berliner Starfriseurs Udo Walz hat dessen Salon am Berliner Kurfürstendamm Insolvenz angemeldet.

Vorerst keine Kündigungen für die 35 Mitarbeiter

Thamm-Walz schilderte die Nöte unter anderem so: «Wir hatten eine Staffelmiete, die seit der Corona-Krise nicht mehr machbar und nachvollziehbar ist.» Er sei auch sicher, dass er nicht der letzte sein werde, der auf dem Kurfürstendamm dicht machen müsse. Es gebe keine Kündigung für seine 35 Mitarbeiter, betonte er: «Alle Mitarbeiter bekommen in jedem Fall weiterhin ihre Unterstützung von uns. Und wir werden dann zum Ende Januar sehen, wie wir da weiter fortfahren.» Thamm-Walz sagte weiter, er habe noch drei Salons, um die er sich jetzt kümmern werde und die er aufrecht erhalten müsse. Die Salons in Potsdam, in der Berliner Friedrichstraße und am Roseneck blieben bestehen. Nur der Flagship-Store am Kurfürstendamm müsse leider schließen.