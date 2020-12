Rammstein-Sänger Till Lindemann mit neuem Solo-Projekt

Rammstein-Sänger Till Lindemann hat ein neues Projekt angekündigt. Auf Facebook und Instagram postete der 57-Jährige am Montag (30. November 2020) ein zwölf Sekunden laufendes Video mit dem eingeblendeten Titel «Alle Tage ist kein Sonntag» und einem Hinweis auf den 11. Dezember als Veröffentlichungsdatum.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um ein Solo-Projekt. Der Titel erinnert an das Lied «Alle Tage ist kein Sonntag», das in zwei gleichnamigen Filmen eine Rolle spielte. Gesungen wurde das Stück unter anderem von Marlene Dietrich und Rudolf Schock. Die Liedzeilen «Alle Tage ist kein Sonntag / Alle Tag gibt's keinen Wein» hat Lindemann bereits im Song «Sauber» verwendet, den er 2018 für das Stück «Hänsel&Gretel» im Hamburger Thalia Theater geschrieben hat. Von den damals sechs Songs ist nur dieser noch nicht in ein Album eingeflossen.