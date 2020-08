Iris Berben: Hund Paul ist die große Liebe

Der Hund ist gestorben, jetzt muss ein neuer her? Viele Hundebesitzer sind da zögerlich. Auch Schauspielerin Iris Berben (69) geht es so, sie will sich keinen Nachfolger für ihren vor zwei Jahren gestorbenen Terrier anschaffen.

© dpa

«Mit Paul Berben kann keiner mithalten. Er ist die große Liebe», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Er war 17 Jahre bei mir und ist immer noch da. Er lässt mich nicht los, um anderen Platz zu geben.» Berben wird am 12. August 2020 70 Jahre alt. Zu diesem Anlass laufen zwei neue Filme mit ihr in der Hauptrolle im Fernsehen: «Mein Altweibersommer» (Das Erste, Montag, 20.15 Uhr) und «Nicht tot zu kriegen» (ZDF, Mittwoch, 20.15 Uhr).

