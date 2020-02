Ohne Babysprache: Albrecht Schuch will Kinder ernst nehmen

Schauspieler Albrecht Schuch («Systemsprenger») hat seinen Zivildienst in einer Berliner Kita abgeleistet - und dabei nach eigenen Worten viel gelernt.

Manche Eltern hätten mit ihren Kindern aber gesprochen, als wären sie Außerirdische: ««Oh, mein kleiner Butzebutze.» Und ich dachte mir: Oh Mann, wir haben gerade noch übelst darüber gesprochen, was Schmerz ist und wie man den aushalten kann. Also auf Augenhöhe», so Schuch.