Julian F. M. Stoeckel liebäugelt mit eigenem Filmmuseum

Der Berliner Entertainer Julian F. M. Stoeckel (32) liebäugelt mit einem eigenen Filmmuseum.

«Ich werde irgendwann ein Filmarchiv eröffnen, das Julian-Stoeckel-Filmmuseum», sagte er der Deutschen Presse-Agentur bei der Ernst-Lubitsch-Preisverleihung am Mittwochabend (29. Januar 2020) in Berlin. «Ich muss ja mein Hab und Gut irgendwohin bringen, wo es nicht verschwindet, wenn ich mal nicht mehr bin. Und ich habe jeden meiner Lieblingsfilme auf DVD zu Hause. Da stehen auf 90 Quadratmetern ungefähr 400 Filme.»

