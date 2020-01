Dorothee Bär: Nicht zu viel im Kleiderschrank haben

Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) macht nach eigenen Worten «nicht mehr jede Mode» mit.

Sie versuche, auch ihre Kinder so zu erziehen, dass man «nicht zu viel im Kleiderschrank» habe, sagte Bär der Deutschen Presse-Agentur am 13. Januar 2020 in Berlin. Bei ihnen werde auch nichts weggeworfen, sondern in der Familie oder im Freundeskreis weitergegeben.