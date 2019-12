Sebastian Urzendowsky: Zeit ohne Smartphone lebenswerter

Schauspieler Sebastian Urzendowsky («Der Turm») kann sich gut vorstellen, ohne sein mobiles Telefon zu leben.

«Ich habe die Zeit ohne Smartphone selbst noch erlebt und finde sie fast lebenswerter, da so ein Handy schon mehr Druck macht», sagte der 34-Jährige am Rande der «Babylon Berlin»-Premiere am 16. Dezember 2019. Er versuche, sein Smartphone zumindest in Gesellschaft und beim Essen wegzulassen.