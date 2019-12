Jeanette Hain mag Silvester nicht: Will dennoch Party machen

Schauspielerin Jeanette Hain (50, «Werk ohne Autor») mag Silvester eigentlich nicht, will dieses Jahr aber trotzdem kräftig feiern.

«Man muss ab und zu die Sau rauslassen, feiern und es auch mal knallen lassen», sagte sie am Rande der «Babylon Berlin»-Premiere am 16. Dezember 2019 in der Hauptstadt. Silvester sei nur deshalb nicht ihr Ding, weil sie nicht einsehe, dass man an einem bestimmten Tag irgendetwas Bestimmtes machen müsse.