Promis bei «Ein Herz für Kinder»-Gala an den Telefonen

Robbie Williams, Boris Becker, Wladimir Klitschko und viele weitere Prominente sind zur Benefizgala «Ein Herz für Kinder» in Berlin gekommen.

Mehr als 60 prominente Gäste wollten am 7. Dezember 2019 in der live vom ZDF übertragenen Show am Telefon Spendenanrufe entgegennehmen. Auch der Fußballer Timo Werner und die Entertainerin Barbara Schöneberger gingen am Samstagabend, dem 7. Dezember, über den roten Teppich.