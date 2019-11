Lewis Hamilton sieht Pharrell Williams als Vorbild

Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton liebäugelt bekanntermaßen mit der Modebranche und hat dabei auch den Musiker Pharrell Williams als Vorbild.

«Ich liebe Pharrell Williams. Er ist mein Favorit», sagte Hamilton (34) am Donnerstagabend (07. November 2019) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur am Rande der «GQ Men of the year»-Awards. «Er sieht großartig aus. Ich mag es, wie er von der Musik in die Mode gegangen ist. Er hat etwas Einzigartiges gemacht.» Doch er möge auch andere Designer, betonte der Rennfahrer. Der Mercedes-Pilot und Veganer Hamilton war in einem auffälligen Dior-Dress zu der Preisverleihung in Berlin erschienen.