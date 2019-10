Barbara Schöneberger: Selbstironie macht das Leben leichter

Entertainerin Barbara Schöneberger (45) nimmt sich selbst nicht so ernst. «Ich finde, über sich selbst zu lachen ist der beste Anfang, und dann kann man über alles andere lachen», sagte Schöneberger anlässlich einer Werbekampagne, in der ihr selbst das ein oder andere Malheur passiert.

Mit etwas Selbstironie sei das Leben insgesamt viel leichter. «Es ist immer nur Unterhaltung. Es gibt auch in meinem Leben ab und zu Punkte, wo ich sage, «Da ist es ernst» oder «Da geht es um die Wurst», aber im Großen und Ganzen machen wir nur Unterhaltung. Es ist nur Show.» Dessen sei sie sich stets bewusst. «Und deswegen glaube ich, dass über sich selbst zu lachen und alles nicht so ernst zu nehmen ein guter Tipp fürs Leben ist.» Im Werbefilm unter dem Motto «Deutschland will's wissen» für die Elektronikketten Media Markt und Saturn muss sich Schöneberger nach einem Missgeschick in der Badewanne mit einem behaarten Bein einen Epilierer kaufen.