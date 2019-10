Hasselhoff will im Trabi «Looking for Freedom» hupen

In einem Trabant sitzend will der 67-jährige «The Hoff» seinen Hit «Looking for Freedom» auf der Rathausbrücke (ehem. Kurfürstenbrücke) in Mitte hupen. Die Brücke befindet sich am Nikolaiviertel und verbindet die Rathausstraße mit dem Schloßplatz. Wenige Wochen nach der Maueröffnung 1989 hatte der Sänger das Lied auf der Silvesterparty am Brandenburger Tor gesungen. Der Song stand acht Wochen an der Spitze der deutschen Hitparade.